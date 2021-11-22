بري وميقاتي وشخصيات هنأوا القوال بفوزها نقيبة لمحامي الشمال

تلقت نقيبة المحامين في طرابلس المحامية ماري تيريز القوال اتصالاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري هنأها فيه بفوزها كنقيبة للمحامين في طرابلس.وللغاية نفسها، تلقت القوال اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.كذلك اتصل مهنئا النائب جهاد الصمد والوزيرين السابقين غازي العريضي ووئام وهاب.