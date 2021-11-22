لبنان

عبّود أشرف على استبدال ورفع العلم اللبناني في ساحتي الشهداء وساسين

Lebanon 24
22-11-2021 | 13:46
A-
A+
Doc-P-889114-637732108633278459.jpg
Doc-P-889114-637732108633278459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه لمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد الاستقلال، أشرف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود على استبدال ورفع العلم اللبناني على سارية ضخمة في منطقة الاشرفية، ساحة ساسين، بحضور النائب عماد واكيم، قائد فوج الاطفاء العقيد ماهر العجوز، وضباط من فوج الاطفاء وعدد من أهالي وفعاليات المنطقة".
 
كما أشرف المحافظ عبود على عملية استبدال العلم اللبناني المثبت على سارية في ساحة الشهداء في وسط بيروت، بواسطة السلم الالي التابع لفوج الاطفاء، لتقوم بعدها ثلة من فوج الإطفاء بتأدية تحية العلم.
 
وكان المحافظ عبود قد قام بجولة في منطقة الاشرفية، شارع مونو، للاطلاع على أعمال الصيانة التي تقوم بها بلدية بيروت جراء انفجار قسطل للمياه تابع لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مما تسبب في انخساف جزئي للطريق.
 
كما رعى وحضر المحافظ عبود حفلا ثقافيا نظمته نقابة أدلاء السياحة في لبنان يتعلق بالخطة السياحية لمدينة بيروت، في حضور وزير السياحة وعدد من النواب ورؤساء النقابات السياحية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2021-11-22
13:10 | 2021-11-22
11:43 | 2021-11-22
14:41 | 2021-11-22
14:41 | 2021-11-22
14:24 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website