لبنان

"كورونا" يضرب مدرسة بأكملها في عكّار .. معلمات يحمِلن الفيروس!

Lebanon 24
22-11-2021 | 14:24
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تُقفل مدرسة مشحا المختلطة الرسمية في عكار، أبوابها غداً، وذلك بعد ثبوت إصابة 4 معلمين فيها بفيروس كورونا، كما ظهرت أيضاً عوارض الإصابة على العديد من الطلاب.

ودعت إدارة المدرسة والبلدية جميع المخالطين إلى حجر أنفسهم و تسجيل أسمائهم وذلك لرفعها إلى رئيس الطبابة بوزارة الصحة في محافظة عكّار تمهيداً لإجراء الفحوصات الآزمة.
 
 
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