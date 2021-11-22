"كورونا" يضرب مدرسة بأكملها في عكّار .. معلمات يحمِلن الفيروس!

تُقفل مدرسة مشحا المختلطة الرسمية في عكار، أبوابها غداً، وذلك بعد ثبوت إصابة 4 معلمين فيها بفيروس كورونا، كما ظهرت أيضاً عوارض الإصابة على العديد من الطلاب.



ودعت إدارة المدرسة والبلدية جميع المخالطين إلى حجر أنفسهم و تسجيل أسمائهم وذلك لرفعها إلى رئيس الطبابة بوزارة الصحة في محافظة عكّار تمهيداً لإجراء الفحوصات الآزمة.