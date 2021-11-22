لبنان

تحديد الأربعاء موعداً للإحتفال بالصلاة لراحة نفس غصن في كوسبا - الكورة

Lebanon 24
22-11-2021 | 14:41
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حددت عائلة النائب الراحل فايز غصن مراسم الدفن ومواقيت التعازي، لافتة إلى أنها ستحتفل بالصلاة لراحة نفسه الاربعاء 24/11/2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس - كوسبا الكورة.
 
وتقبل التعازي في صالون الكنيسة:
- الثلاثاء في 23/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.
- الاربعاء في 24/11/2021 يصل الجثمان إلى الكنيسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى الساعة السادسة مساء.
- الخميس 25/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.
 
وذكرت بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من التباعد والزامية وضع الكمامة.
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