تحديد الأربعاء موعداً للإحتفال بالصلاة لراحة نفس غصن في كوسبا - الكورة





وتقبل التعازي في صالون الكنيسة: حددت عائلة النائب الراحل فايز غصن مراسم الدفن ومواقيت التعازي، لافتة إلى أنها ستحتفل بالصلاة لراحة نفسه الاربعاء 24/11/2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس - كوسبا الكورة.وتقبل التعازي في صالون الكنيسة:

- الثلاثاء في 23/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.

- الاربعاء في 24/11/2021 يصل الجثمان إلى الكنيسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى الساعة السادسة مساء.

- الخميس 25/11/2021 من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.



وذكرت بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة من التباعد والزامية وضع الكمامة.