الحرس القديم وضع لوحة عن التحرر من الفاسدين على جسر نهر الكلب

أحيا الحرس القديم عيد الاستقلال، بوضع لوحة تذكارية تحمل عبارة "جلاء التحرر من الفاسدين" على الجسر الاثري لنهر الكلب، بحضور النائب سيمون أبي رميا، الصحافي حبيب يونس وحشد من المؤيدين.بعد النشيد الوطني، كانت قصيدة ليونس من وحي المناسبة، ثم ألقى شربل مارون كلمة الحرس القديم، أكد فيها "نضال الشعب الحر الوفي الذي لا ينتهي"، مشددا على ان "ذكرى الاستقلال محطة ثابتة للتحرك من قبل الحرس القديم".وقال: "اليوم احتفلنا بالذكرى بطريقة خاصة عبر وضع لوحة "جلاء الفاسدين" وهي لوحة رمزية ضمن تحرك الاستقلال عند الجسر الاثري لنهر الكلب، علنا نحتفل السنة المقبلة بإستقلال حقيقي خال من الفاسدين والمتآمرين".بعدها تم وضع اللوحة وكانت جولة للحضور على مختلف اللوحات الموضوعة في المكان ،تجسيدا لمختلف مراحل الجلاء وشرح من الدكتور حسان عكرا لقصة الاستقلال.