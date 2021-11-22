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لبنان
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
22-11-2021
|
15:08
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عُثر على الشاب "جميل.ت"، مساء اليوم، جثة هامدة داخل منزل ذويه في بلدة برجا - إقليم الخروب.
ووفقاً لمندوب
"لبنان24"
، فقد تبيّن أن الشاب مُصاب بطلق ناري، وقد
حضرت الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة، فيما فتحت فصيلة برجا بقوى الأمن الداخلي تحقيقاً بالحادثة.
ويُرجّح أن تكون الحادثة عملية انتحار.
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