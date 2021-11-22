حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)

عُثر على الشاب "جميل.ت"، مساء اليوم، جثة هامدة داخل منزل ذويه في بلدة برجا - إقليم الخروب.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" ، فقد تبيّن أن الشاب مُصاب بطلق ناري، وقد حضرت الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة، فيما فتحت فصيلة برجا بقوى الأمن الداخلي تحقيقاً بالحادثة.