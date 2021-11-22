لبنان

حفل عشاء يجمع وزير الخارجية بسفير لبنان في روسيا وبوغدانوف

Lebanon 24
22-11-2021 | 15:21
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لبى معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب دعوة سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار لحفل عشاء في السفارة اللبنانية بحضور المبعوث الخاص للرئيس بوتين للشرق الاوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفراء العراق، الاردن، تونس، والمغرب والمعتمد البطريركي للكنسية الارثوذكسية لانطاكيا وسائر المشرق نيفون صيقلي. وتم التداول وتبادل الاراء بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
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