ناشطون يقطعون الطريق أمام فصيلة درك شتورا احتجاجاً على تردي الأوضاع

أقدم ناشطون ومجموعة من ثوار تعلبايا على قطع الطريق امام فصيلة درك شتورا بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، احتجاجاً على الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي المتردي.