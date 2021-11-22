لبنان

ناشطون يقطعون الطريق أمام فصيلة درك شتورا احتجاجاً على تردي الأوضاع

Lebanon 24
22-11-2021 | 15:36
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أقدم ناشطون ومجموعة من ثوار تعلبايا على قطع الطريق امام فصيلة درك شتورا بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، احتجاجاً على الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي المتردي. 
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