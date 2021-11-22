لبنان

"المخابرات" تدهمُ مخزناً في القبة وتُوقف 2 من المطلوبين

Lebanon 24
22-11-2021 | 15:43
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دَهمت دورية من مخابرات الجيش أحد المخازن في منطقة "القبة" - مشروع الحريري، وتمكنت من توقيف "س.أ" و "م.ر" وبحقّهما عدة وثائق أمنية بسبب إطلاق نار.
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإنّ شباناً كانوا مع الموقوفين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. 


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