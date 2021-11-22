"المخابرات" تدهمُ مخزناً في القبة وتُوقف 2 من المطلوبين

دَهمت دورية من مخابرات الجيش أحد المخازن في منطقة "القبة" - مشروع الحريري، وتمكنت من توقيف "س.أ" و "م.ر" وبحقّهما عدة وثائق أمنية بسبب إطلاق نار.

"لبنان24" في الشمال، فإنّ شباناً كانوا مع الموقوفين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.



ووفقاً لمندوبفي الشمال، فإنّ شباناً كانوا مع الموقوفين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.