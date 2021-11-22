الخازن: نعيش أزمة معيشية وجودية والمطلوب تسهيل عمل الحكومة

اعتبر النائب فريد هيكل الخازن "اننا فقدنا معاني الاستقلال لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية والوجودية، وبتنا بعيدين كل البعد عن الاستقلال الذي يعني الحرية والكرامة والقيم الوطنية، خصوصا اننا لم نتمكن من بناء مؤسسات وادارة".

وفي حديث عبر قناة الـ"NBN"، أشار الخازن إلى أننا "لسنا في ازمة نظام انما في ازمة رجال النظام، ولسنا في ازمة سياسية انما في ازمة اخلاقية وازمة تبدل المفاهيم".



وعن الانتخابات النيابية، قال "اننا ملتزمون انجاز الاستحقاق النيابي ولكن لدي تخوف من تأجيله بحجة تقنية وبسبب الاستمهالات".

وتابع: "التواصل قائم مع النائب نعمة افرام ولم ينقطع مع الدكتور فارس سعيد وبالنسبة للنائب السابق منصور البون فقال نحن ابناء منطقة واحدة، ولكن هذا القانون لديه حساباته".