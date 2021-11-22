الخازن: نعيش أزمة معيشية وجودية والمطلوب تسهيل عمل الحكومة

اعتبر النائب فريد هيكل الخازن "اننا فقدنا معاني الاستقلال لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية والوجودية، وبتنا بعيدين كل البعد عن الاستقلال الذي يعني الحرية والكرامة والقيم الوطنية، خصوصا اننا لم نتمكن من بناء مؤسسات وادارة".
وفي حديث عبر قناة الـ"NBN"، أشار الخازن إلى أننا "لسنا في ازمة نظام انما في ازمة رجال النظام، ولسنا في ازمة سياسية انما في ازمة اخلاقية وازمة تبدل المفاهيم".
وعن الانتخابات النيابية، قال "اننا ملتزمون انجاز الاستحقاق النيابي ولكن لدي تخوف من تأجيله بحجة تقنية وبسبب الاستمهالات".
وتابع: "التواصل قائم مع النائب نعمة افرام ولم ينقطع مع الدكتور فارس سعيد وبالنسبة للنائب السابق منصور البون فقال نحن ابناء منطقة واحدة، ولكن هذا القانون لديه حساباته".
وتمنى الخازن أن "يكون هناك لائحة مستقلين تتضمن أركاناً من المنطقة إذ تبين أنه لا غنى عن البيوتات السياسية والشخصيات السياسية المستقلة وان لا مصلحة لأحد في إلغاء احد، وان لا مصلحة بإلغاء كل القوى وحصر التمثيل المسيحي بحزبين كبيرين لان هذه النظرية سقطت وأثبتت فشلها بعدما تدهور وضع لبنان ووضع المسيحيين، وبعدما انهار القطاع المصرفي والجامعي والتربوي والاستشفائي والاقتصادي، وكلها تعتبر قطاعات مسيحية مما فاقم الهجرة".
واكد الخازن ان "المطلوب العودة الى التعددية السياسية لانها مصدر غنى ومصدر ثروة ومصدر قوة للمسيحيين"، مشدداً على أن "لبنان لا يمكن ان يستقر ويزدهر وينمو الا اذا ساد الاعتدال، ونحن من موقعنا المعتدل المستقل نؤيد الاعتدال السياسي وموقفنا مستقل في الحياة السياسية".
وعن مبادرة بكركي في لم الشمل المسيحي، دعا الى التقارب بين القوى السياسية، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "مسألة لم الشمل مسألة أساسية"، كما أشار إلى أن "اجتماعات عدة عقدت في بكركي بهذا الخصوص ولكن الملف يتطلب الهدوء".
وعن الازمة مع الخليج، قال الخازن: "لا مصلحة للبنان بالابتعاد عن دول الخليج، والمطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون لعب دور اساسياً باتجاه العرب، لكن السلطة السياسية لم تحسن ادارة ملف العلاقة مع الخليج".
وشدد على "ضرورة ان تكون الحكومة اللبنانية وكذلك رئيس الجمهورية محايدين ونائين بأنفسهم فعلا، لا قولا وشعارات".
ومع هذا، فقد اعتبر الخازن "ان الازمة لم تعد ازمة اقتصادية في لبنان انما ازمة معيشية وجودية"، وقال: "وجع الناس كبير بدءاً من الدواء والمستشفى ولقمة العيش، والمطلوب تسهيل عمل الحكومة والذهاب سريعا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار الاصلاحات المطلوبة والذهاب الى الانتخابات النيابية".