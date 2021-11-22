اعتصام لمياومي "كهرباء لبنان" غداً

أصدرت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "بعد اللقاء الذي حصل بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بسبب انتهاء عقود المياومين الذين يفوق عددهم 900 عامل، حيث أصبحوا بدون راتب منذ شهر أيلول، أعطى الوزير فياض توجيهاته لتمديد العقد، وتعديل عقد العمل الجديد بما يضمن للعمال زيادة الرواتب، ولكن بعد تعنت إدارة كهرباء لبنان وإصرارها على إبقاء العقود كما كانت من دون تعديل.

لذلك، قررت اللجنة التحرك صباح غد الثلثاء وتنفيذ اعتصام مركزي في المبنى الرئيسي للشركة، لتحقيق المطالب العمالية".