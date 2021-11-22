لبنان

علاقة ملتبسة

Lebanon 24
22-11-2021 | 17:19
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ما تزال العلاقة ملتبسة بين مرجعين، وفقاً لمصادر المعلومات، بصرف النظر عن "التلميع الاعلامي" للعلاقة بينهما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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