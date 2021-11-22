اجتماع الحكومة رهن بلقاءات فيينا

كتبت "الأنباء" الكويتية: "نجح وسطاء الخير عن مساعيهم لترتيب لقاء ثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بعد العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع أمس الاثنين بمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ 78. وقد توجّه الرؤساء الثلاثة بسيارة الرئيس عون، من ساحة العرض في باحة وزارة الدفاع، الى القصر الجمهوري، الذي ألغى استقبالات التهنئة التقليدية بالمناسبة ليقتصر الحضور على الرؤساء الثلاثة.مصادر "الأنباء" الكويتية لم تتوقّع تصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء الذي استمرّ زهاء ساعة، خصوصا على صعيد حل عقدة اجتماع مجلس الوزراء، رغم المساعي والجهود، بحكم ارتباط هذه المسألة، وكل المسائل اللبنانية المعقدة، بالحلول الخارجية، وفي مقدمها موضوع الملف النووي الإيراني الذي سيكون على طاولة الحوار المرتقب بين الغرب وايران في فيينا أواخر هذا الشهر".