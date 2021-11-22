لبنان

الثنائي الشيعي لن يتنازل عن شروطه

Lebanon 24
22-11-2021 | 17:42
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أفادت معلومات "القبس" الكويتية أن "اللقاء الثلاثي تناول مسألة انعاش مجلس الوزراء واستقالة الوزير قرداحي، ولكن من دون التوافق على خريطة طريق للحل، فالثنائي الشيعي" لن يتنازل عن شروطه، وأوّلها الاطاحة برأس المحقق العدلي في جريمة المرفأ، علما ان رئيس البرلمان نبيه بري الذي خرج من اللقاء قائلا «ان شاء الله خير»، فيسعى الى حلّ متكامل، يجمع بين تكبيل بيطار واقالة قرداحي".

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
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