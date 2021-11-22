الملفّات باتت على بساط البحث المباشر

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "مجرد انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي في قصر بعبدا يؤشر إلى أن الملفات باتت على بساط البحث المباشر وأن الحوار بشأنها فتح دون أن يعني أن الأزمات قد حلت، لكن الاجتماع أوحى بالعمل على معالجة ما وهذا ما عكسه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء".وقالت إن "هناك ليونة ابداها الرئيس بري على أن أي موعد لإستئناف جلسات الحكومة لم يحدد بعد"، مشيرة إلى أن "هناك سلسلة اتصالات ستتم. وفهم أنه يصعب من الآن تحديد هذا الموعد قبل بلورة مناخ مساعد في هذا المجال".