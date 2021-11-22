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لبنان
لقاء بعبدا يكسر الجليد بين عون وبرّي
Lebanon 24
22-11-2021
|
18:33
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وصفت مصادر مطلعة على اللقاء الثلاثي في بعبدا الأجواء بالإيجابية.
وقالت لـ"الشرق الأوسط" إنه "كان هناك توافق وقناعة على أن الظرف الراهن يحتاج إلى حلحلة سريعة وتأكيد على استمرار الاتصالات في الأيام المقبلة، علّها تؤدي إلى نتيجة قريبة".
المصدر:
الشرق الاوسط
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