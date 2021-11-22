لبنان

بري مستاء وباله مشغول على الحريري

Lebanon 24
22-11-2021 | 22:15
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كتبت" الديار": ينشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري في رصد المؤشرات السياسية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، ووفقا لزوار عين التينة بات رئيس المجلس مقتنعا بان الانتخابات لن تحصل في 27 آذار، بعدما اعلن الرئيس عون انه لن يوقع «المراسيم» التطبيقية، لكن ما يشغل بال بري اتجاه رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري للعزوف عن المشاركة في هذا الاستحقاق، ما له من تداعيات "خطيرة" على الساحة السنية، ووفقا للمعلومات، لم يتلق بري جوابا نهائيا من الحريري حيال قراره الاخير، وهو لن يحسم خياراته الانتخابية الا بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وعندها "يبنى على الشيء مقتضاه"، وسيعود الى بيروت لحسم الموقف!. 

ووفقا لزوار عين التينة، يشعر بري "بالاستياء" من مواقف رئيس الجمهورية الاخيرة، فكلامه عن عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الا اذا وافقت "اهواء" فريقه السياسي، يشكل التفافاً على ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي ينظر حاليا في الطعن، ويشتم من هذا الموقف تدخلا للضغط على موقف "المجلس". 

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