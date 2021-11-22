لبنان

لافروف للبنانيين:نحن حذرون ولا تراهنوا

Lebanon 24
22-11-2021 | 22:23
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ذكرت " الديار" ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابلغ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب خلال محادثاتهما في موسكو بضرورة عدم رهن الازمة اللبنانية بالملف النووي الايراني، لان الإشارات تبقى حذرة ولا تظهر حتى الآن أن الاطراف قريبة من العودة الى اتفاقية 2015. وتبدو موسكو أكثر تشاؤما اليوم مما كانت عليه عندما توقفت المحادثات في حزيران، وسط اصرار إيران على رفع العقوبات النووية وغير النووية مع ضمانات بعدم قيام الرئيس الاميركي في المستقبل باتخاذ قرار فردي للخروج من الاتفاقية كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو امر ترفضه واشنطن، ويبقى التعويل الآن على إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لتجميد انتاج إيران من اليورانيوم المخصب، مقابل قيام الولايات المتحدة بتخفيف بعض العقوبات".
 
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