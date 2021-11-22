لبنان

وزير المالية يستمهل" ألفاريز ومارشال" بعد تلويحها بالانسحاب

Lebanon 24
22-11-2021 | 22:33
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كتبت " نداء الوطن"أنّ شركة "ألفاريز ومارشال" المكلفة من جانب الحكومة اللبنانية التدقيق في الحسابات المالية للدولة، عادت للتلويح مجدداً بالانسحاب من هذه المهمة بعدما اصطدمت باستمرار المصرف المركزي في رفض تزويدها بداتا المعلومات التي تطلبها، فاستمهل وزير المالية يوسف خليل الشركة واعداً الاستجابة لكامل مطالبها، لكنّ المعنيين في الشركة أكدوا أنها بصدد الانسحاب جدياً في حال لم تتسلم الداتا المطلوبة من مصرف لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.
 
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