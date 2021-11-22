علامة: لا حلحلة

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية ،إلى أن لا علم لديه عن توافق الرؤساء الثلاثة على حلٍ للأزمة التي ما زالت على حالها كما قال، لافتاً إلى مسارٍ معيّن كان يجري العمل على تنفيذه ولم يحصل شيئاً من هذا القبيل. فالأمور برأيه ما زالت مجمّدة لأنّه لم يلمس أي تحريك في ملف القاضي طارق البيطار وقصة الطيونة حتى تُحلّ أزمة الحكومة.ولفت علامة إلى أنّه لا يرى حلحلة، فالأجواء ما زالت ملبدة على أمل أن تتكلل مساعي المخلصين بحلحلة كل المشاكل