لبنان

استعارة ميقاتي محور تعليقات سلبية واوساطه توضح

Lebanon 24
22-11-2021 | 22:45
A-
A+
Doc-P-889194-637732435655871185.jpg
Doc-P-889194-637732435655871185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حديثه بعد الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا: "بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انه قبل ان تطلق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي إلى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جدياً، وبإذن الله سيؤدي إلى الخير.".
استعارة رئيس الحكومة لكلام عن مواقع التواصل شبه الاحتفال بعيد الاستقلال كاحتفال مطلقة بعيد زواجها اثار موجة سلبية عبر هذه المواقع واعتبرته كلاماً "ذكورياً".
الا ان اوساط رئيس الحكومة اوضحت" ان الاستعارة لم يكن المقصود منها الاساءة الى المطلقة او خلق جدل ، بل توجيه رسالة تحذير من خطورة الاستمرار في تعطيل البلد وتأثير ذلك على وحدة البنيان الوطني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:38 | 2021-11-23
04:31 | 2021-11-23
04:30 | 2021-11-23
04:28 | 2021-11-23
04:28 | 2021-11-23
04:16 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website