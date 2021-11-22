استعارة ميقاتي محور تعليقات سلبية واوساطه توضح

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حديثه بعد الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا: "بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله احدهم من ان احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى انه قبل ان تطلق لو بقيت على التفاهم الذي كان اثناء الزواج، لما كانت تطلقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي إلى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جدياً، وبإذن الله سيؤدي إلى الخير.".استعارة رئيس الحكومة لكلام عن مواقع التواصل شبه الاحتفال بعيد الاستقلال كاحتفال مطلقة بعيد زواجها اثار موجة سلبية عبر هذه المواقع واعتبرته كلاماً "ذكورياً".الا ان اوساط رئيس الحكومة اوضحت" ان الاستعارة لم يكن المقصود منها الاساءة الى المطلقة او خلق جدل ، بل توجيه رسالة تحذير من خطورة الاستمرار في تعطيل البلد وتأثير ذلك على وحدة البنيان الوطني".