لبنان

بطريقة غريبة... هكذا تبيع إحدى الشركات حفاضات الأطفال في لبنان (صورة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 23:42
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن إحدى الشركات باتت تعمد بيع حفاضات الأطفال بالقطعة في السوبرماركات.
 
المصدر: لبنان 24
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حفاضات الأطفال

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