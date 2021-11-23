لبنان

خلل في انتخابات نقابة المحامين في بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-11-2021 | 01:45
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رغم  المناداة بوجوب احترام ميثاق الشرف النقابي من قبل نقباء المحامين السابقين، حصل خلل طائفي في انتخابات نقابة المحامين في بيروت ولم يصل الى مجلس النقابة أي عضو شيعي أو درزي لتمثيل كافة العائلات الروحية، وبات المجلس  يضم  ١١ عضوا مسيحيا  مقابل عضو سني واحد بقي  في المجلس لعدم انتهاء ولايته بعد.
ووفق مصادر صحافية واكبت نتائج  العملية الانتخابية "فان  المرشح الشيعي على اللائحة المدعومة من الكتائب أسعد عطايا  حصل على 94 صوتاً مقابل أكثر من 750 صوتاً حصل عليها المرشحون الآخرون.  كما جيّر المرشح للعضوية المدعوم من قبل حزب الله فاروق حمود أكثر من 350 صوتاً للمرشّح العوني فادي بركات، فيما لم يحصل على أكثر من 347 صوتاً مقابل 1010 أصوات لبركات"
المصدر: خاص "لبنان 24"

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