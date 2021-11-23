وزير البيئة يتحدث عن النفايات الصلبة.. وهذا ما اقترحه

لفت وزير البيئة ناصر ياسين الى ان العمل مستمر لايجاد حلول مستدامة للنفايات الصلبة، مشيراً الى انه زار بالأمس البقاع الغربي وزحلة، لبحث سبل رفع الضرر عن حوض الليطاني، ومؤكدا العمل مع مصلحة الليطاني والبلديات وبدعم من البنك الدولي لتطوير القدرات المحلية لإدارة هذا القطاع.وشدد في تغريدة عبر تويتر على أن لا حلول سحرية بل التأسيس للفرز من المصدر، معالجة سليمة وإدارة محلية.