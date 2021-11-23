لبنان

زحمة على بعض الطرقات صباح اليوم.. تجنبوها

Lebanon 24
23-11-2021 | 01:21
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أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"تصادم بين سيّارتين على أوتوستراد خلدة باتجاه المطار"، موضحةً أنّ "الأضرار ماديّة، وحركة المرور كثيفة في المكان"
 
واعلنت ايضاً،ان حركة المرور كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية.
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