لبنان

خلية الأزمة في القبيات: للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية

Lebanon 24
23-11-2021 | 01:29
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دعت خلية الأزمة في بلدة القبيات في بيان، أصحاب المحلات والزبائن الى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أن الشرطة البلدية بدأت القيام بدوريات في هذا الشأن.
 
وطلبت من المدارس تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد على أن تقوم الخلية، بالتنسيق معها، لإجراء فحوص PCR لعينات منها لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيين.
 
كما دعت "أصحاب المقاهي والملاهي لتقدير الظروف وأخذ المبادرات بخاصة مع قدوم فترة الأعياد".
 
وأكدت أنها تؤمن فحوص PCR مجانية لمن تقتضي حالتهم الصحية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الخطوط الساخنة الجديدة.
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