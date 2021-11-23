عبدالله: اشارتان من روسيا لهما دلالاتهما!

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "اشارتان من روسيا لهما دلالات يجب التوقف عندها بجدية، بالتوقيت والمضمون، الصور الفضائية لانفجار المرفأ بعد أكثر من سنة على حدوثه، وإعلان وزير خارجيتها عن جهوزية دولته بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر شركة نوفاتك، وهي الشريك مع أينا الايطالية وتوتال الفرنسية".

اشارتان من روسيا لهما دلالات يجب التوقف عندها بجدية،

بالتوقيت والمضمون،

الصور الفضائية لأنفجار المرفأ بعد أكثر من سنة على حدوثه،

وأعلان وزير خارجيتها عن جهوزية دولته بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر شركة نوفاتك،وهي الشريك مع أينا الايطالية وتوتال الفرنسية. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 23, 2021