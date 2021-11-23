عبدالله: اشارتان من روسيا لهما دلالاتهما!

اشارتان من روسيا لهما دلالات يجب التوقف عندها بجدية،
بالتوقيت والمضمون،
الصور الفضائية لأنفجار المرفأ بعد أكثر من سنة على حدوثه،
وأعلان وزير خارجيتها عن جهوزية دولته بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر شركة نوفاتك،وهي الشريك مع أينا الايطالية وتوتال الفرنسية.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 23, 2021
اشارتان من روسيا لهما دلالات يجب التوقف عندها بجدية،
بالتوقيت والمضمون،
الصور الفضائية لأنفجار المرفأ بعد أكثر من سنة على حدوثه،
وأعلان وزير خارجيتها عن جهوزية دولته بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر شركة نوفاتك،وهي الشريك مع أينا الايطالية وتوتال الفرنسية.