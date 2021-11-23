تأجيل إصدار جدول تسعيرة البنزين.. ما السبب؟

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" أنه كان من المقرر أن يصدر اليوم جدول تسعيرة جديدة للبنزين، إلا أنه جرى تأجيله ليوم غد الأربعاء".وأوضح البراكس أن"السبب وراء التأجيل هو أن يوم أمس الاثنين كان عطلة رسمية بمناسبة الإستقلال، ولم يتم خلالها تحضير الجدول الجديد، لذلك فإن هذه العملية ستتم اليوم".وأكد البراكس أنه "لا أزمة للمحروقات، والمحطات ستواصل عملية بيع البنزين بشكل مستمر"، لافتاً إلى أن "جدولاً آخر سيصدر يوم الجمعة".ورداً على سؤال حول سعر الصفيحة في الجدول الجديد اذا ما كانت ستشهد ارتفاعاً أو تراجعاً، أكد البراكس أن "الامر يعود إلى سعر الدولار في مصرف لبنان".