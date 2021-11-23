كسبار: أنا سيادي وسأعمل للقضايا الوطنية



شدد نقيب المحامين ناضر كسبار على أنه مستقل وانتماءه لحزب المحامين واولويته تحسين أوضاع المحامي. وفي حديث الى صوت كل لبنان ردّ على ما وجّه اليه من اتهامات قائلاً أنا سيادي وسأعمل للقضايا الوطنية والسيادية بالتوازي مع العمل مع مجلس النقابة على زيادة مداخيل المحامين وتحسين الأوضاع الصحية. وبما يتعلق بقضية مرفأ بيروت رأى كسبار "أنها قضية إنسانية بامتياز ذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى وأكد أنه لن يهملها". وبما يتعلق بقضية مرفأ بيروت رأى كسبار "أنها قضية إنسانية بامتياز ذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى وأكد أنه لن يهملها".

وعن الحلّ قال إنه يكمن في تطبيق القانون. وحول الانتقادات الموجهة للقاضي طارق البيطار علّق قائلاً "إن القضاء الذي يضع يده على الملف هو سيد هذا الملف".