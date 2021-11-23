لبنان

درويش: إنعقاد الحكومة حاجة ملحة

Lebanon 24
23-11-2021 | 02:42
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أشار النائب علي درويش، إلى أنه "من المفترض ان تضفي مشهدية لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا جواً ايجابياً في المرحلة المقبلة، وميقاتي الذي سيكون خارج لبنان اعتباراً من يوم غد، سيقوم فور عودته بمحاولة جدية لانعقاد مجلس الوزراء".

وخلال حديث إذاعي لـ"صوت لبنان100.5"، لفت درويش إلى أن "انعقاد الحكومة حاجة ملحة، وميقاتي أعطى فسحة من الزمن كي يتلمس الجميع حاجة انعقاد مجلس الوزراء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة على البلد".
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