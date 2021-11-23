وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض عدد من محلات تجار الادوات المنزلية في البسطة التحتا الى السرقة ليل امس من قبل مجهولين، مشيرة الى أنهم فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذ فعلتهم.