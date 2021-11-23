لبنان

وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 03:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض عدد من محلات تجار الادوات المنزلية في البسطة التحتا الى السرقة ليل امس من قبل مجهولين، مشيرة الى أنهم فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذ فعلتهم.
المصدر: لبنان 24
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البسطة التحتا

سرقة

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