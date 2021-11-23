اجتماع الأمس بداية للحل.. هذا ما طرحه الفرزلي

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن الاجتماع بين الرؤساء الثلاثة أمس في قصر بعبدا بحث الأمور العالقة من أزمة الخليج الى الازمة الحكومية والقضائية.وأشار، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أنه قد يشكل بداية للحلّ لكن لا يمكننا الجزم لان محاولات عدّة سبقت هذا الاجتماع ولم تصل الى نهايتها المرجوة.وشدد على أن الحل الوحيد هو بالاحتكام الى الدستور والقوانين كما أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي حين اجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخرج يبشر بالحلحلة.ونفى أن يكون هناك خلاف على تفسير الدستور بين الرئيسين عون وبري قائلاً إن الدستور واضح في نصوصه لكن المسايرة الشعبوية هي التي تخلق الخلاف في المواقف.