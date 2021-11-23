لبنان

احتراق سيارة في هذه المنطقة...

Lebanon 24
23-11-2021 | 03:12
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عملت عناصر من الدفاع المدني على اخماد حريق اندلع صباح اليوم، وأتى على سيارة رباعية الدفع على طريق عام ترشيش - زحلة، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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