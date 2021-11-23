لبنان

حادث سير كبير.. هذا ما جرى في الجعيتاوي

Lebanon 24
23-11-2021 | 03:47
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن اصطدام سيارة بعدة مركبات متوقفة جانب الطريق قرب مستشفى الجعيتاوي الاشرفية، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
وعلى الفور توجه دراج من مفرزة سير  بيروت الثالثة وعمل على تسهيل حركة المرور.
 
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