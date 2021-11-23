حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا

بعد أن تلقت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي اتصالاً بمركزها في كفركلا عن حالة ولادة مستعجلة، توجه طاقم من المركز مع الدكتورة سالي علوية الى المكان لمعاينة السيدة سيلفانا التي أنجبت مولوديها التوأم داخل الاسعاف بخير وسلامة أثناء نقلها الى المستشفى.