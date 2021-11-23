بيان من حزب الله.. هذا ما جاء فيه!

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، أنّ "بعض الجهات المشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب واختلاق أخبارٍ ورسائلٍ مزوّرة لا أساس لها من الصحّة، نسبتها إلى قيادات أو جهاتٍ في "حزب الله"، بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللّبناني والعربي".ولفتت في بيان، إلى "أنّها تنفي نفيًا قاطعًا صحّة ما نشرته تلك الجهات، وما يدور في فلكها من وسائل إعلامٍ ومواقع إلكترونيّة وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيةً "وسائل الإعلام الرصينة والسياسيّين والنّاشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على السّاحتين اللّبنانيّة والعربيّة"، إلى "إهمال هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة، الّتي لن تؤثّر بتاتًا على صورة المقاومة النّاصعة والمشرّفة، وموقفها الدّائم إلى جانب الحقّ والحقيقة ومقاومة الإحتلال ومقارعة الظلم والظالمين".