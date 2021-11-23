خبر سار من الضمان.. دفع كامل مستحقات الاستشفاء لهذا المستشفى!

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "بتوجيه من المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تم تحويل مبلغ/896 430 506/ ليرة لبنانية لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة لمستشفى البترون لغاية نهاية شهر آذار 2021 وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية، وسوف تتم معالجة المعاملات التي ترد تباعا فور ورودها إلى مكاتب ومديريات الصندوق".وفي هذه المناسبة، طالب كركي الدولة بـ"الإلتزام بتعهداتها تجاه الصندوق، والمباشرة بدفع مستحقاته والتي قاربت الـ 000 5 مليار ليرة لبنانية تمكينا له من الإستمرار في تأدية دوره الوطني والريادي في حفظ الأمن والسلم الإجتماعيين".