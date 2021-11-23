وزير الخارجية في الاكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية روسيا الاتحادية.. هذا ما فعله

حاضر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الاكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، حول دور لبنان وتنوعه كمركز للتفاعل والحوار وأهم التحديات التي تواجهه، والخطوات الاصلاحية المزمع اتخاذها وبرنامج عمل المرحلة المقبلة، وذلك بناء على دعوة وجهت له.