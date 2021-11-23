لبنان

اعتصام لعمال شركة" ترايكوم" للمطالبة بحقوقهم

Lebanon 24
23-11-2021 | 04:48
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 نفذ عمال شركة" ترايكوم" المتعهد الأعمال من مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما امام محطة كسارة الرئيسية 220، للمطالبة بتعديل عقود العمل الجديدة واعتماد تعرفة جديدة تتناسب والوضع الاقتصادي للأجر اليومي، وبدل النقل والاستمرارية بالعمل والتأمين ضد الحوادث والاصابات في العمل ودفع المتأخرات من رواتب الاشهر الثلاثة الماضية. وهدد المعتصمون بالاضراب "في حال لم تنفذ  مطالبهم".
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