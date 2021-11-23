اعتصام للجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في كهرباء لبنان

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، نفذت اعتصاما مركزيا أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، وسط اجراءات أمنية اتخذتها عناصر مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي.وطالب المعتصمون الذين اقفلوا مداخل المؤسسة، بتنفيذ الاتفاق الذي حصل بعد اللقاء بين وزير الطاقة ورئيس الإتحاد العمالي العام والذي خلاله اعطى وزير الطاقة توجيهاته بتعديل عقد العمل الجديد بما يضمن للعمال زيادة الرواتب.واستنكر المعتصمون "قرار إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وإصرارها على إبقاء العقود كما كانت دون تعديل، وخصوصا ان الموظفين المياومين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر.