جريح خلال اطلاق نار بين عائلتين (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق نار كثيف بين افراد من عائلتي "برغل" و"صوفان "في بلدة ببنين العكاريه، ما أدى الى سقوط جريح بالقرب من مسجد القدس في مخيم نهر البارد.