لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

Lebanon 24
23-11-2021 | 05:23
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة ميس الجبل-الجنوب".
 
واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 23 و26 /11 /2021 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
 
وفي بيان آخر، افادت انه "لغاية 10 /12 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
 
واشارت في بيان رابع،  الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".
 
وفي بيانها الختامي، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 23، 24، 28 و29/11/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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