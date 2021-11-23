تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة ميس الجبل-الجنوب".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 23 و26 /11 /2021 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان آخر، افادت انه "لغاية 10 /12 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".واشارت في بيان رابع، الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".وفي بيانها الختامي، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 23، 24، 28 و29/11/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".