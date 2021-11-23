جميل السيّد يتحدث عن ظاهرة لم تحصل في لبنان في عزّ الحرب الاهلية... هذا ما قاله

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"خبران:*(٤٠ شاباً لبنانياً إستغلوا توقّف طائرة في إسبانيا وطلبوا اللجوء،* والجيش ينقذ عائلات لبنانية كانت تهرب للجوء بحراً)!اللبنانيون معروفون بالهجرة وليس باللجوء،لم يحصل أبداً مثل هذه الظاهرة في عزّ الحرب الأهلية،من قال أن السِلْم الرديء والفساد في لبنان ليس أسوأ من الحرب؟!"