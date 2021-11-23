لبنان

بيان توضيحي لوزير الشؤون الاجتماعية بشأن الرواتب والمنح.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-11-2021 | 05:47
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار بيان جاء فيه:
"لقد قام الوزير الحجار، منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه في الوزارة، بالعمل مباشرة مع ديوان المحاسبة على معالجة أسباب التوقف عن دفع رواتب موظفي مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع المنبثقة. وكنتيجة للمتابعة اليومية، تم الحصول على الموافقة بدفع الرواتب بعد أن كان قد توقف هذا الأمر لأكثر من عام.
كما أن الوزير الحجار ما زال يتابع مع ديوان المحاسبة يوميا الإجراءات اللازمة لحل أزمة العقود المشتركة للمؤسسات، والتي يصل عدد الموظفين فيها إلى قرابة1000 موظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين.
 وعلى صعيد متصل، عمل الوزير الحجار أيضا على التواصل شخصيا مع المصرف لتسهيل إنشاء حسابات مصرفية و IBAN ل 400 موظف يتقاضون رواتبهم وفقا لعدد ساعات العمل.
أما بالنسبة للمنح على الرواتب، لم تشمل كل الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، فعمل الوزير الحجار على التأكد من تأمينها لجميع الموظفين بمن فيهم المستخدمون وموظفو المشاريع المنبثقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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