لبنان

في فنيدق... محاولة سرقة باءت بالفشل (صور)

Lebanon 24
23-11-2021 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من الأشخاص سرقة مولد كهربائي في جرود بلدة فنيدق في عكار، بعد أن فصلوا الكهرباء عنه، ولكن محاولتهم  باءت بالفشل اذ لم يتمكنوا من تحريك المولد نظرا لضخامة حجمه.

 
 
 
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فنيدق

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