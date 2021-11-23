في فنيدق... محاولة سرقة باءت بالفشل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من الأشخاص سرقة مولد كهربائي في جرود بلدة فنيدق في عكار، بعد أن فصلوا الكهرباء عنه، ولكن محاولتهم باءت بالفشل اذ لم يتمكنوا من تحريك المولد نظرا لضخامة حجمه.