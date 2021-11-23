لبنان

وزير الزراعة بحث مع السفير التركي في تعزيز العلاقات

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:35
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 استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه اليوم، السفير التركي علي باريش أولوسوي، وتم البحث في العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري ولاسيما في المجال الزراعي، وامكان رفع مستوى تبادل المنتجات الزراعية، وتسهيل زيادة تركيا الصادرات الزراعية اللبنانية الى أسواقها.
 
وأكد الحاج حسن "عمق العلاقات اللبنانية التركية، وشكر لتركيا وقوفها الى جانب اللبنانيين من دون تمييز، وتقديمها المساعدات غير المشروطة للبنان في المجالات كافة في مختلف مراحل الازمات التي مر بها، وخصوصا ابان اعتداءات العدو الصهيوني على لبنان".
 
ورحب ب"الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه تركيا للتغلب على الازمة الاقتصادية وتخطي آثارها في ظل الازمة المالية والمعيشية التي يعاني منها لبنان"، وشدد على "بذل أقصى الجهود لتعزيز علاقتنا العميقة الجذور القائمة مع الدولة والشعب التركي في كل المجالات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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