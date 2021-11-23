لبنان

قضية التهريب غير الشرعي عبر البحر... هذا جديدها

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مفرزة الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي في الشمال، بتوقيف احد الاشخاص بالقرب من مستديرة الشراع في مدينة الميناء وذلك للاشتباه بقيامه بتهريب مجموعة من الاشخاص الذين كان قد تم توقيفهم منذ ايام امام احد المنتجعات في بحر القلمون، اثناء محاولتهم الهرب عبر البحر بطريقة غير شرعية.  
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