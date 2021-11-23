العمال المياومون في كهرباء لبنان فكّوا اعتصامهم بعد اجتماعهم بالوزير فياض

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بانتهاء اعتصام لجنة العمال والمياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما وعدهم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام للمؤسسة الدكتور كمال حايك بمتابعة مطالبهم في الاجتماع الذي عقد في المؤسسة مع اللجنة المنبثقة عن العمال .ووعد العمال انه خلال يومين ستدفع سلفة من مؤسسة كهرباء لبنان للمتعهد الذي بدوره سيدفع للعمال ال3 أشهر المستحقة للعمال منذ شهر أيلول الماضي. وفي العقد الجديد يحصل العمال على كل مستحقاتهم على ان يستفيدوا بما يستفيد منه موظف الدولة من نقل ومساعدات اجتماعية.كما تم الاتفاق على دفع بدل النقل على أساس 24 الف ليرة بمفعول رجعي عن شهرين، وعلى أساس ال65 ألف ليرة يوميا اعتبارا من النشر في الجريدة الرسمية.وكانت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، نفذت اعتصاما مركزيا أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، وسط اجراءات أمنية اتخذتها عناصر مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي.وطالب المعتصمون الذين اقفلوا مداخل المؤسسة، بتنفيذ الاتفاق الذي حصل بعد اللقاء بين وزير الطاقة ورئيس الإتحاد العمالي العام والذي خلاله اعطى وزير الطاقة توجيهاته بتعديل عقد العمل الجديد بما يضمن للعمال زيادة الرواتب.واستنكر المعتصمون "قرار إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وإصرارها على إبقاء العقود كما كانت دون تعديل، وخصوصا ان الموظفين المياومين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر.وقد استدعي ممثلون عن العمال من قبل الوزير فياض حيث عقد اجتماع في المؤسسة حضره الدكتور الحايك وتم الاستماع الى مطالب المعتصمين. وكان وعد بالمتابعة، الامر الذي أدى الى الاعلان عن انتهاء الاعتصام.