لبنان

الرئيس ميقاتي استقبل نظيره العراقي...بماذا تم البحث؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 11:54
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي مساء اليوم في دارته، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، والتحديات التي يواجهها البلدان.
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