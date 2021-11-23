لبنان

عراجي لـ"الأنباء" الكويتية: 60% من اللبنانيين لا يستطيعون دخول المستشفيات

Lebanon 24
23-11-2021 | 17:05
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رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب د.عاصم عراجي انه "في حال تم رفع ما تبقى من دعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية سنكون أمام كارثة صحية، حيث لا يعود باستطاعة المواطن تحمل أعباء الفاتورة الباهظة لأدويته"، آملا إيجاد الحلول سريعا تفاديا لأزمة تضاف الى الأزمات المتفاقمة التي تلقي بثقلها على اللبنانيين.
ورأى أنه "لا يمكن تحميل وزير الصحة د. فراس الأبيض مسؤولية رفع الدعم عن الدواء في وقت لا يتوافر فيه سوى 35 مليون دولار من مصرف لبنان لدعم الدواء الذي قال أي المصرف إنه لا قدرة لديه أكثر من ذلك، وبالتالي فإن وزير الصحة وضع أولويات، أي الأمراض المستعصية والسرطانية وأدوية غسيل الكلى والمستلزمات الطبية".
المصدر: الانباء الكويتية
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